Нутрициолог оценила пользу вишни

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер оценила пользу вишни.

«Мы можем себе позволить вишню, но после основного приёма пищи. Тогда мы много не съедим, потому что уже будем сытыми», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Деккер рекомендует добавлять вишню к молочным продуктам, например, в творог.

Как пояснила эксперт, фрукты и ягоды полезны, но они всё-таки содержат углеводы, поэтому нужно понимать тот объём, который можно себе позволить.

Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.