Нутрициолог оценила пользу вишни

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Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер оценила пользу вишни.
Нутрициолог оценила пользу вишни
  • Pixabay

«Мы можем себе позволить вишню, но после основного приёма пищи. Тогда мы много не съедим, потому что уже будем сытыми», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Деккер рекомендует добавлять вишню к молочным продуктам, например, в творог.

Как пояснила эксперт, фрукты и ягоды полезны, но они всё-таки содержат углеводы, поэтому нужно понимать тот объём, который можно себе позволить.

Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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