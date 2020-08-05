Нутрициолог оценила пользу вишни
- Pixabay
«Мы можем себе позволить вишню, но после основного приёма пищи. Тогда мы много не съедим, потому что уже будем сытыми», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Деккер рекомендует добавлять вишню к молочным продуктам, например, в творог.
Как пояснила эксперт, фрукты и ягоды полезны, но они всё-таки содержат углеводы, поэтому нужно понимать тот объём, который можно себе позволить.
Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.