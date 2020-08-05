Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев прокомментировал своё назначение на пост замглавы Минкомсвязи.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В новой должности Огуряев будет курировать деятельность по развитию электронного правительства, а также отвечать за запуск, методологию и координацию суперсервисов (комплексных услуг на едином портале госуслуг).

«Мне кажется, что на сегодняшний день направление цифровизации государственных услуг является одним из наиболее перспективных во всех отношениях. Это как раз то направление, где достаточно быстро можно увидеть результат своего труда и оценить его влияние на окружающих. Я рад, что работаю как раз на этом направлении и жду пополнения в нашу команду из числа настоящих лидеров России», — сказал он.

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».