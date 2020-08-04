Мишустин подписал распоряжение о назначении замглавы Минкомсвязи
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение российского премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Огуряева Дмитрия Александровича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России», — говорится в документе.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о назначении Ирины Окладниковой, руководившей департаментом бюджетной политики в отраслях экономики Минфина, заместителем министра финансов.