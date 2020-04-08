Завершён дистанционный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

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Завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».
Завершён дистанционный этап конкурса «Лидеры России. Политика»
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает НСН со ссылкой на организаторов.

Тест своевременно прошли почти 8,7 тыс. участников (94,9% из числа тех, кто вовремя справился с первым тестом по обществознанию).

Результаты станут известны 15 апреля. Лучшие конкурсанты будут допущены до контрольного тестирования с участием экспертов.

Те, кто смогут подтвердить результаты дистанционной проверки, получат допуск к очным испытаниям в полуфинале.

Ранее сообщалось, что суперфинал конкурса «Лидеры России» перенесли из-за коронавируса.

Генеральный директор Института политических исследований, член Совета по внешней оборонной политике и сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков в беседе с интернет-изданием «ПолитЭксперт» оценил необходимость проведения конкурсов для молодых специалистов.

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