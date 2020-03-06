Эксперт оценил значение конкурса «Молодые лидеры Рунета»

Генеральный директор Института политических исследований, член Совета по внешней оборонной политике и сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков оценил необходимость проведения конкурсов для молодых специалистов.

«Во-первых, такие конкурсы создают социальные лифты, чтобы у молодых людей была возможность сделать карьеру. Это даёт молодёжи чувство перспективы. Во-вторых, это позволяет ярких и талантливых людей отобрать и дать им старт», — отметил он в беседе с интернет-изданием «ПолитЭксперт».

По словам Маркова, в критериях отбора нужно ориентироваться на профессионализм и ответственность, креативность и сообразительность, а не только на способность быстро решать тестовые задания.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Newinform оценил значение конкурса «Молодые лидеры Рунета».