Финалист конкурса «Лидеры России» назначен заместителем главы Ростуризма

Финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«На посту заместителя руководителя Федерального агентства по туризму я буду курировать три направления деятельности: финансово-бюджетную дисциплину, инвестиционную деятельность в сфере ведения агентства, а также административно-организационные вопросы», — заявил Прокуронов.

Он принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2017—2018 годах и вошёл в топ-300 лучших управленцев по итогам первого сезона.

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».