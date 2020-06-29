Финалист конкурса «Лидеры России» назначен заместителем главы Ростуризма
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«На посту заместителя руководителя Федерального агентства по туризму я буду курировать три направления деятельности: финансово-бюджетную дисциплину, инвестиционную деятельность в сфере ведения агентства, а также административно-организационные вопросы», — заявил Прокуронов.
Он принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2017—2018 годах и вошёл в топ-300 лучших управленцев по итогам первого сезона.
В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».