Вирусолог оценил сезонность COVID-19

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн оценил сезонность COVID-19.
Вирусолог оценил сезонность COVID-19
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

«Сезонность у него не так ярко выражена, как это предполагалось ранее. Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары COVID-19 угомонится. Но мы были не правы», — заявил он в беседе с kp.ru.

Альтштейн также рассказал о предположениях, согласно которым, во вторую волну COVID-19 станет более массовым, но число тяжёлых случаев уменьшится.

Со своей стороны, врач, телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU выразил мнение, что сам по себе коронавирус не должен волновать, должны волновать тяжёлые случаи.

«С этим вирусом мы будем жить всегда, поэтому на каждый всплеск реагировать не надо», — считает он.

Ранее сообщалось, что в России за сутки после выздоровления от коронавируса выписаны 7555 человек, общее число выздоровевших в стране достигло 669 026.

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