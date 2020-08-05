Вирусолог оценил сезонность COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн оценил сезонность COVID-19.

«Сезонность у него не так ярко выражена, как это предполагалось ранее. Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары COVID-19 угомонится. Но мы были не правы», — заявил он в беседе с kp.ru.

Альтштейн также рассказал о предположениях, согласно которым, во вторую волну COVID-19 станет более массовым, но число тяжёлых случаев уменьшится.

Со своей стороны, врач, телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU выразил мнение, что сам по себе коронавирус не должен волновать, должны волновать тяжёлые случаи.

«С этим вирусом мы будем жить всегда, поэтому на каждый всплеск реагировать не надо», — считает он.

Ранее сообщалось, что в России за сутки после выздоровления от коронавируса выписаны 7555 человек, общее число выздоровевших в стране достигло 669 026.