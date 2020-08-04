Диетолог рассказала о наиболее вредных продуктах для завтрака

Диетолог Лидия Ионова рассказала о наиболее вредных продуктах для завтрака.

«Самыми вредными продуктами на завтрак являются готовые хлопья. Они содержат большое количество простых углеводов. В этот список также входят каши быстрого приготовления, то есть рафинированные продукты, которые прошли переработку», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, также желательно избегать промышленных соков и газировки.

К вредной пище на утро Ионова отнесла и мясные переработанные продукты, в том числе сосиски, сардельки и бекон.

«Не приносит пользу здоровью человека белый хлеб. Людям также следует отказаться от манной каши и кускуса, поскольку, по сути, это те же самые переработанные углеводы», — сообщила эксперт.

Как считает Ионова, готовые завтраки нужно заменить гречкой, коричневым рисом или булгуром, белый хлеб — зерновым, а вместо колбасы и сосисок утром можно есть блюда из запечённого мяса птицы или рыбы.

Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.