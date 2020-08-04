Вирусолог: вакцина от COVID-19 пока будет недоступна для детей

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции пока будет недоступна для детей. Как заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинирование детей возможно только после завершения полного цикла испытаний на взрослых.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошёл полный цикл испытаний на взрослых», — приводит РИА Новости его слова.

Гинцбург уточнил, что вакцинация детей начнётся после завершения третьей фазы испытаний.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.

Как отметил Гинцбург, вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.

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