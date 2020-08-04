Вирусолог: вакцина от COVID-19 пока будет недоступна для детей
«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошёл полный цикл испытаний на взрослых», — приводит РИА Новости его слова.
Гинцбург уточнил, что вакцинация детей начнётся после завершения третьей фазы испытаний.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.
Как отметил Гинцбург, вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.