В Минобороны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины

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В Минобороны России рассказали об итоговом обследовании добровольцев, которые участвовали в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Результаты исследований отчётливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что «никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено».

Отмечается, что итоговое исследование проходило в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н. Н. Бурденко 3 августа.

Во второй половине июля первый замминистра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина от COVID-19, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.

Также министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.

Кроме этого, глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.

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