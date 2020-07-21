В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
- © РИА Новости / Максим Богодвид
Он отметил, что специалисты и учёные Национального исследовательского центра уже дали окончательные оценки результатам испытаний вакцины.
Цаликов подчеркнул, что все добровольцы получили иммунитет к коронавирусу и на момент выписки чувствовали себя нормально.
«Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил он.
Ранее сообщалось, что у всех добровольцев, которые испытывали на себе вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Сеченовском университете, выработался иммунитет к коронавирусу.