В Сеченовском университете рассказали об иммунитете к коронавирусу

У всех добровольцев, которые испытывали на себе вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Сеченовском университете, выработался иммунитет к коронавирусу.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елену Смолярчук.

«У всех добровольцев иммунитет был», — заявила она, объяснив что таким образом проявляется индивидуальная реакция на введение вакцины.

По словам Смолярчук, первая защита появляется «буквально через несколько дней» после вакцинации.

Она добавила, что пока сложно сказать, как долго будет сохраняться иммунитет после вакцинации.

Ранее в МГМУ им. Сеченова были успешно завершены исследования первой в мире вакцины от коронавируса. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.