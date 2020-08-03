Эксперт оценил заявление Роспотребнадзора о заболеваниях из-за роста КТ-диагностики

Руководитель отдела развития качества научно-практического центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы Виктор Гомболевский прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания.

«В нашей стране считается нормой, когда человек, проходящий то или иное обследование с помощью рентгеновских лучей в профилактических целях, получает совокупную дозу до одного миллизиверта в год», — сказал Гомболевский в беседе с ФАН.

По его словам, убедительных исследований, подтверждающих безопасность этой цифры, нет.

Вместе с этим эксперт уточнил, что такая дозировка актуальна только для профилактических обследований.

«Что же касается КТ, сделанных с какой-то конкретной целью (допустим, у человека есть температура, кашель и, соответственно, подозрения на коронавирусную инфекцию), то они учитываются отдельно», — сказал он.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой и руководитель отдела лучевой диагностики медицинского центра МГУ Валентин Синицын в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что медицинская диагностика, прежде всего КТ-обследование, представляет основной источник радиационной нагрузки.

«Но при этом при тех дозах облучения, которые получает пациент при КТ, у нас нет данных, которые бы говорили, что обследование увеличивает вероятность заболевания населения раком», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что для успешного лечения нужна правильная диагностика и от быстро поставленного диагноза зачастую зависит жизнь пациента.

Ранее сообщалось, что по итогам оценки данных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области выяснилось, что коллективная доза от КТ-исследований за март — июнь 2020 года возросла в полтора раза.