Эксперт оценил заявление Роспотребнадзора о заболеваниях из-за роста КТ-диагностики

Короткая ссылка
Руководитель отдела развития качества научно-практического центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы Виктор Гомболевский прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания.
Эксперт оценил заявление Роспотребнадзора о заболеваниях из-за роста КТ-диагностики
  • РИА Новости

«В нашей стране считается нормой, когда человек, проходящий то или иное обследование с помощью рентгеновских лучей в профилактических целях, получает совокупную дозу до одного миллизиверта в год», — сказал Гомболевский в беседе с ФАН.

По его словам, убедительных исследований, подтверждающих безопасность этой цифры, нет.

Вместе с этим эксперт уточнил, что такая дозировка актуальна только для профилактических обследований.

«Что же касается КТ, сделанных с какой-то конкретной целью (допустим, у человека есть температура, кашель и, соответственно, подозрения на коронавирусную инфекцию), то они учитываются отдельно», — сказал он.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой и руководитель отдела лучевой диагностики медицинского центра МГУ Валентин Синицын в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что медицинская диагностика, прежде всего КТ-обследование, представляет основной источник радиационной нагрузки.

«Но при этом при тех дозах облучения, которые получает пациент при КТ, у нас нет данных, которые бы говорили, что обследование увеличивает вероятность заболевания населения раком», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что для успешного лечения нужна правильная диагностика и от быстро поставленного диагноза зачастую зависит жизнь пациента.

Ранее сообщалось, что по итогам оценки данных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области выяснилось, что коллективная доза от КТ-исследований за март — июнь 2020 года возросла в полтора раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить