Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке

Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.

«В Коммунарку по-прежнему ежедневно поступает около 30 пациентов. В конце апреля, на пике, у нас было 60 госпитализаций в сутки. Знаю, что коллеги в 15-й больнице каждые сутки принимали до 100 человек, многие из которых были кислородозависимы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, большинство столичных стационаров вернулись к прежнему графику, а больница в Коммунарке продолжает работать с пациентами с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Как отметил Проценко, все эти месяцы и главврачи, и Департамент здравоохранения Москвы работали сообща, одной командой.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.