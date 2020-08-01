Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке

Короткая ссылка
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«В Коммунарку по-прежнему ежедневно поступает около 30 пациентов. В конце апреля, на пике, у нас было 60 госпитализаций в сутки. Знаю, что коллеги в 15-й больнице каждые сутки принимали до 100 человек, многие из которых были кислородозависимы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, большинство столичных стационаров вернулись к прежнему графику, а больница в Коммунарке продолжает работать с пациентами с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Как отметил Проценко, все эти месяцы и главврачи, и Департамент здравоохранения Москвы работали сообща, одной командой.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить