В Петербурге напомнили о необходимости соблюдать масочный режим

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

«Необходимо не забывать о мерах безопасности. Нужно часто мыть руки, избегать прямого контакта. К сожалению, до сих пор нужно, как мы уже привыкли, избегать тёплых объятий и рукопожатий. В многолюдных местах соблюдать масочный и перчаточный режим», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Чебыкин, есть определённая усталость, но и её нужно побороть, чтобы психическое состояние было хорошее.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.