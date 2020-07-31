Врач прокомментировала ситуацию с COVID-19 в Петербурге

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Главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по патологической анатомии, доктор медицинских наук, профессор Маргарита Рыбакова прокомментировала ситуацию с COVID-19.
Врач прокомментировала ситуацию с COVID-19 в Петербурге
  • Reuters

В беседе с «Петербургским дневником» она отметила, что ограничения в начале пандемии были правильными.

«И они обоснованны до тех пор, пока не будет коллективного иммунитета, вакцины и специфических препаратов, в достатке влияющих на вирус. Но мы никогда не знаем, по какому сценарию пойдёт процесс», — сказала Рыбакова.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

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