В России снизились продажи средств для похудения

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Александра Рыкова, Анастасия Румянцева
По данным компании DSM Group, в России зафиксировано снижение аптечных продаж БАД и лекарств для похудения. Результаты анализа есть в распоряжении RT.
В России снизились продажи средств для похудения
  • Pixabay

Так, в апреле популярность средств для похудения, по сравнению с тем же периодом прошлого года, начала планомерно снижаться.

В среднем за апрель падение продаж составило около 7%, в мае спрос стал меньше уже на 12%. Пик спада пришёлся на период с 11 по 17 мая — продажи сократились на 15%.

С июня по начало июля аналитики продолжают фиксировать снижение продаж в среднем на 3,5%.

Всего с начала года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.

Средняя цена на средства для похудения в начале июля составила 908 рублей. Это на 17% выше, чем годом ранее.

По мнению ведущего научного сотрудника ФИЦ питания и биотехнологии диетолога Ольги Григорьян, на снижение спроса на средства для похудения во многом мог повлиять режим самоизоляции.

«Люди пытались как-то похудеть сами... Зачем пить добавки, когда нужно менять образ жизни? За время самоизоляции было много передач на эту тему, может быть, кто-то и услышал нас, диетологов. Никакая добавка не решит проблему ожирения… Ни на одно лекарство нельзя перекладывать ответственность за своё здоровье. Лично меня это (снижение спроса. — RT) радует как врача», — рассказала она.

Врач также добавила, что решить проблему лишнего веса помогают изменение образа жизни, увеличение физической нагрузки, подбор рациона питания, психологическая устойчивость и позитивный настрой.

Ранее на основе данных Минздрава был составлен рейтинг регионов России по распространённости ожирения.

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