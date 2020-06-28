В России выросли продажи антидепрессантов

Аналитики компании DSM Group изучили данные о продажах антидепрессантов и зафиксировали рост продаж этих препаратов. Результаты исследования с 1 марта по 1 июня 2020 года есть в распоряжении RT.

Так, за указанный период продажи антидепрессантов выросли в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с начала марта по начало июня было продано 2,3 млн упаковок на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны.

Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период в 2019 году. При этом за последние две недели месяца рост составил более 60%.

Постепенное снижение спроса на антидепрессанты аналитики фиксируют в конце апреля.

Ранее специалисты компании «Такском» выяснили, что продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в России с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.