Продажи дезинфицирующих средств за период изоляции выросли на 1100%

Специалисты компании «Такском» выяснили, как изменились продажи дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты с начала пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в стране с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом цена на эту категорию товаров выросла на 2%, отмечают аналитики.

Средняя цена на антисептики для кожи упала на 19%, притом что продажи за указанный период выросли на 264% по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики.

Также специалисты фиксируют рост продаж средств индивидуальной защиты.

Так, продажи масок с марта по июнь увеличились на 150% (цена выросла на 8% по сравнению с прошлым годом), а перчаток — на 63%, притом что цена увеличилась на 16%.

Основные продажи этих товаров пришлись на май, отмечают аналитики.

Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее в «Такскоме» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года.

Самым продаваемым алкогольным напитком в период самоизоляции оказалось пиво.