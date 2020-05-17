В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов
- РИА Новости
Так, за январь — март 2020 года в российских аптеках было продано 38,4 млн упаковок противовирусных препаратов (в прошлом году — 31,7 млн упаковок).
В стоимостном выражении за указанный период также зафиксирован существенный рост, отмечают аналитики.
Так, в I квартале 2020 года противовирусных препаратов было продано на общую сумму 14,6 млрд рублей. В прошлом году объём продаж за этот период составил почти 11 млрд рублей. В текущем году рост составил 32,5%, добавили в DSM Group.
Ранее аналитики назвали группы препаратов, которые чаще всего россияне покупали в марте нынешнего года. Больше всего за этот период в аптеках было продано препаратов для лечения заболеваний нервной системы.