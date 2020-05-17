В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов

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Александра Рыкова
Продажи противовирусных препаратов в России в I квартале текущего года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые есть в распоряжении RT.
В России зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов
  • РИА Новости

Так, за январь — март 2020 года в российских аптеках было продано 38,4 млн упаковок противовирусных препаратов (в прошлом году — 31,7 млн упаковок).

В стоимостном выражении за указанный период также зафиксирован существенный рост, отмечают аналитики.

Так, в I квартале 2020 года противовирусных препаратов было продано на общую сумму 14,6 млрд рублей. В прошлом году объём продаж за этот период составил почти 11 млрд рублей. В текущем году рост составил 32,5%, добавили в DSM Group.

Ранее аналитики назвали группы препаратов, которые чаще всего россияне покупали в марте нынешнего года. Больше всего за этот период в аптеках было продано препаратов для лечения заболеваний нервной системы.

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