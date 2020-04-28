В России отмечено снижение продаж антисептиков
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- РИА Новости
Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля. Это больше, чем в апреле прошлого года, на 23%.
Также в начале апреля этого года упали продажи санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с началом марта 2020 года.
Средняя цена на эти товары в апреле — 274 рубля (увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Аналитики также отмечают, что по сравнению с апрелем 2019 года продажи санитайзеров и антисептиков за аналогичный период в этом году выросли в четыре раза.
Всего проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.
Ранее стало известно, что в марте этого года в России значительно увеличился спрос на туалетную бумагу, влажные салфетки и мыло.