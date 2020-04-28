В России отмечено снижение продаж антисептиков

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.

Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля. Это больше, чем в апреле прошлого года, на 23%.

Также в начале апреля этого года упали продажи санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с началом марта 2020 года.

Средняя цена на эти товары в апреле — 274 рубля (увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Аналитики также отмечают, что по сравнению с апрелем 2019 года продажи санитайзеров и антисептиков за аналогичный период в этом году выросли в четыре раза.

Всего проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее стало известно, что в марте этого года в России значительно увеличился спрос на туалетную бумагу, влажные салфетки и мыло.

