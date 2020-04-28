В России отмечено снижение продаж антисептиков

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
В России отмечено снижение продаж антисептиков
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля. Это больше, чем в апреле прошлого года, на 23%. 

Также в начале апреля этого года упали продажи санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с началом марта 2020 года. 

Средняя цена на эти товары в апреле — 274 рубля (увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

Аналитики также отмечают, что по сравнению с апрелем 2019 года продажи санитайзеров и антисептиков за аналогичный период в этом году выросли в четыре раза.

Всего проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее стало известно, что в марте этого года в России значительно увеличился спрос на туалетную бумагу, влажные салфетки и мыло. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить