Продажи спортивных товаров в России выросли на 53%

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Продажи спортивного инвентаря в России в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные компании «Такском» (есть в распоряжении RT).
Продажи спортивных товаров в России выросли на 53%
  • Pixabay

По результатам анализа фискальных данных выяснилось, что средний чек на покупку спортивных товаров за указанный период вырос на 4% и составил 4,4 тыс. рублей.

Больше всего выросла популярность эластичной фитнес-ленты (эспандера) — покупать этот товар стали на 45% чаще.

На 44% увеличились покупки гирь, на 23% — спортивных утяжелителей.

Также выросла популярность специальных ковриков для занятий спортом — покупки увеличились на 31%.

На 5% чаще россияне стали покупать гантели и штанги.

Однако некоторые спортивные товары популярность потеряли. Так, на 27% снизились продажи фитнес-мячей, на 25% — спортивной скамьи. Также снизились продажи скакалок — в среднем на 20%.

Всего проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее фитнес-тренер рассказала, какие упражнения помогут поддержать форму во время режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить