Фитнес-тренер рассказала, как поддержать форму во время режима самоизоляции

Фитнес-тренер Екатерина Грищенко рассказала, как поддержать форму в период самоизоляции.

«В домашних условиях рекомендую принимать участие в онлайн-тренировках, сейчас многие тренеры проводят. Если есть возможность, то необходимо устраивать пробежку», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По словам Грищенко, лучше сделать акцент на поддержание тонуса тела, а не на работу с отдельной группой мышц.

Как отметила Грищенко, тренировки способствуют и психоэмоциональной разрядке.

«По поводу питания: нужно постараться держать себя в руках. Карантин закончится, и всё зависит от нас, какими мы выйдем», — добавила она.

Ранее фитнес-тренер Ирина Пирогова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.