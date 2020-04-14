Фитнес-тренер рассказала, как поддержать форму во время режима самоизоляции

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Фитнес-тренер Екатерина Грищенко рассказала, как поддержать форму в период самоизоляции.
Фитнес-тренер рассказала, как поддержать форму во время режима самоизоляции
  • Pixabay

«В домашних условиях рекомендую принимать участие в онлайн-тренировках, сейчас многие тренеры проводят. Если есть возможность, то необходимо устраивать пробежку», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По словам Грищенко, лучше сделать акцент на поддержание тонуса тела, а не на работу с отдельной группой мышц.

Как отметила Грищенко, тренировки способствуют и психоэмоциональной разрядке.

«По поводу питания: нужно постараться держать себя в руках. Карантин закончится, и всё зависит от нас, какими мы выйдем», — добавила она.

Ранее фитнес-тренер Ирина Пирогова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.

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