В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%

Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, продажи туалетной бумаги с 16 по 19 марта 2020 года выросли на 47% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Ощутимый рост спроса также фиксируется с начала года — продажи туалетной бумаги в марте в сравнении с январём 2020 года выросли на 27%.

Средняя цена на туалетную бумагу в марте составила 53 рубля, что на 7% выше, чем в январе этого года, фиксируют аналитики.

Кроме того, с начала года на 46% увеличились продажи влажных салфеток, при этом средняя цена на эти товары в марте упала на 2% по сравнению с январём.

По сравнению с январём 2020 года продажи мыла в марте выросли на 46%, при этом средняя цена увеличилась лишь на 1%.

Аналитики отмечают, что по сравнению с началом года рост спроса в марте фиксируется практически по всем категориям товаров личной гигиены. Так, с начала года увеличились продажи шампуня (на 28%), бальзама для волос (на 20%), зубной пасты (на 17%), ополаскивателя для рта (на 33%), станков для бритья (на 34%), а также женских средств личной гигиены (в среднем на 25%).

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.

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