Минпромторг оценил возможность дефицита социальных товаров в России

Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов прокомментировал возможность дефицита социально значимых товаров в стране.

«За последнюю неделю, 8—15 марта, торговыми сетями действительно зафиксирован рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры. При этом дефицита не наблюдается», — цитирует его РИА Новости.

По словам замминистра, торговые сети ежедневно докладывают в Минпромторг о товарных остатках на вечер и ведомство ведёт ежедневный мониторинг ситуации.

«Дефицита не ожидается», — подчеркнул Евтухов.

Он отметил, что торговые сети заблаговременно договариваются с поставщиками о дополнительных поставках товаров, которые пользуются повышенным спросом.

Ранее видеоагентство RT Ruptly опубликовало видео с пустыми полками в одном из столичных гипермаркетов. В список товаров, которыми стараются запастись покупатели, входят крупы, макароны, консервы, овощи и фрукты, а также туалетная бумага.