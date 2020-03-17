Минпромторг оценил возможность дефицита социальных товаров в России

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Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов прокомментировал возможность дефицита социально значимых товаров в стране.
Минпромторг оценил возможность дефицита социальных товаров в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«За последнюю неделю, 8—15 марта, торговыми сетями действительно зафиксирован рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры. При этом дефицита не наблюдается», — цитирует его РИА Новости.

По словам замминистра, торговые сети ежедневно докладывают в Минпромторг о товарных остатках на вечер и ведомство ведёт ежедневный мониторинг ситуации.

«Дефицита не ожидается», — подчеркнул Евтухов.

Он отметил, что торговые сети заблаговременно договариваются с поставщиками о дополнительных поставках товаров, которые пользуются повышенным спросом.

Ранее видеоагентство RT Ruptly опубликовало видео с пустыми полками в одном из столичных гипермаркетов. В список товаров, которыми стараются запастись покупатели, входят крупы, макароны, консервы, овощи и фрукты, а также туалетная бумага.

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