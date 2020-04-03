В России увеличились продажи витаминов и успокоительных

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Александра Рыкова, Анна Лушникова
В первые недели марта 2020 года зафиксирован значительный рост аптечных продаж витаминов и седативных лекарственных препаратов (успокоительных). Соответствующую информацию RT предоставили в аналитической компании DSM Group.
В России увеличились продажи витаминов и успокоительных
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Так, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за такой же период прошлого года (тогда было продано 16,03 млн упаковок).

Рост продаж фиксируется также в категории седативных лекарственных препаратов. В марте этого года было продано 11,4 млн упаковок, что на 15% больше, чем годом ранее (было 9,98 млн упаковок).

Аналитики также отмечают, что рост продаж витаминов и успокоительных плавно возрастал с начала этого года.

Так, если в январе и феврале в среднем за неделю продавалось 4—5 млн упаковок витаминов, то в середине марта недельные продажи этих средств превысили 9 млн упаковок.

По мнению терапевта Людмилы Лапы, рост продаж указанных препаратов может быть связан с распространением информации о коронавирусной инфекции. Врач также предупредила, что бесконтрольный приём успокоительных средств опасен для здоровья. То же самое касается витаминов, отметила она.

«Гипервитаминизация — это заболевание. Пока мы не знаем, что в организме творится с собственными витаминами, принимать бесконтрольно витамины нельзя. Сначала нужно провериться. Если же предварительного обращения к врачу не было, то к витаминам стоит относиться с осторожностью», — рассказала Лапа в беседе с RT.

Ранее аналитики выяснили, что из-за распространения коронавируса в России увеличились продажи туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены.

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