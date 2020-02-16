Аналитики назвали самые популярные в России типы лекарств в 2019 году

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Специалисты аналитической компании DSM Group составили рейтинг групп препаратов, которые активнее всего продавались в России в 2019 году. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Аналитики назвали самые популярные в России типы лекарств в 2019 году
  • РИА Новости

Выяснилось, что чаще всего россияне приобретали препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ (18,3% продаж от общего числа).

На втором месте препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (14,8%).

Далее идут препараты для лечения заболеваний респираторной системы (12,4%), препараты для лечения заболеваний нервной системы (11,5%) и препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (8,4%).

Всего за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов.

Ранее опубликованные данные аналитической компании DSM Group показали, что россияне стали покупать меньше антибиотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить