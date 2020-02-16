Аналитики назвали самые популярные в России типы лекарств в 2019 году

Специалисты аналитической компании DSM Group составили рейтинг групп препаратов, которые активнее всего продавались в России в 2019 году. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Выяснилось, что чаще всего россияне приобретали препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ (18,3% продаж от общего числа).

На втором месте препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (14,8%).

Далее идут препараты для лечения заболеваний респираторной системы (12,4%), препараты для лечения заболеваний нервной системы (11,5%) и препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (8,4%).

Всего за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов.

Ранее опубликованные данные аналитической компании DSM Group показали, что россияне стали покупать меньше антибиотиков.