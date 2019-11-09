Россияне стали покупать меньше антибиотиков

Короткая ссылка
Александра Рыкова
В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT.
Россияне стали покупать меньше антибиотиков
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей. Это почти на 3 млн упаковок меньше, чем за такой же период прошлого года (тогда россияне приобрели 155,5 млн упаковок антибактериальных препаратов).

Всего по итогам первых трёх кварталов 2019 года в российских аптеках было реализовано 3,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 млрд рублей, сообщили аналитики.

С конца 2017 года в России действует Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности на период до 2030 года. Согласно распоряжению правительства России, реализация стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний.

В частности, одним из пунктов указанной стратегии значится контроль за тем, чтобы антибиотики в аптеках отпускались по рецепту.

Ранее в ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить