Россияне стали покупать меньше антибиотиков

В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT.

Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей. Это почти на 3 млн упаковок меньше, чем за такой же период прошлого года (тогда россияне приобрели 155,5 млн упаковок антибактериальных препаратов).

Всего по итогам первых трёх кварталов 2019 года в российских аптеках было реализовано 3,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 млрд рублей, сообщили аналитики.

С конца 2017 года в России действует Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности на период до 2030 года. Согласно распоряжению правительства России, реализация стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний.

В частности, одним из пунктов указанной стратегии значится контроль за тем, чтобы антибиотики в аптеках отпускались по рецепту.

Ранее в ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики».