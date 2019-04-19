В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил о необходимости законодательства, «согласно которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта».

«В ряде стран нет хорошо обученных провизоров и докторов. Но Россия развитая страна. И важно, чтобы было законодательство, согласно которому использование антибиотиков возможно только при наличии рецепта. И чтобы оно выполнялось», — цитирует РИА Новости Шпренгера.

По его словам, «в ряде государств даже при таком законодательстве вы можете пойти в аптеку и всегда получить лекарство», при этом он подчеркнул, что «так не должно быть».

«В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики. Потому что там грязь, и ничего нет. Но в хорошо развитых странах, таких как Россия, вы не должны давать антибиотики в качестве профилактики», — отметил Шпренгер.

В свою очередь руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонг подчеркнул, что принимать антибиотики в малых дозах долгое время — «это очень плохая идея».

«Малые дозы убьют только нормальные бактерии, но не те, которые немного устойчивы или более устойчивы. И бактерии начнут эволюционировать в сторону сильнейших выживших», — добавил он.

В марте газета «Известия» сообщала, что в России создают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции.