Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте

Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении RT.

РИА Новости

Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж. На втором месте — препараты для лечения заболеваний респираторной системы (15,5%). Далее идут препараты группы «пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,2%), средства для лечения заболеваний кожи (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%). Ранее аналитики зафиксировали рост аптечных продаж витаминов и успокоительных в первые недели марта текущего года. Так, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года.