Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте

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Александра Рыкова
Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые имеются в распоряжении RT.
Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте
  • РИА Новости

Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж.

На втором месте — препараты для лечения заболеваний респираторной системы (15,5%).

Далее идут препараты группы «пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,2%), средства для лечения заболеваний кожи (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%).

Ранее аналитики зафиксировали рост аптечных продаж витаминов и успокоительных в первые недели марта текущего года.

Так, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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