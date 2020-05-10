Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте
- РИА Новости
Доля проданных упаковок таких лекарств составила 16,1% от общего объёма продаж.
На втором месте — препараты для лечения заболеваний респираторной системы (15,5%).
Далее идут препараты группы «пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,2%), средства для лечения заболеваний кожи (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%).
Ранее аналитики зафиксировали рост аптечных продаж витаминов и успокоительных в первые недели марта текущего года.
Так, с 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года.