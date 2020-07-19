Названы регионы России с высокой распространённостью ожирения

По данным Минздрава России, которые есть в распоряжении RT, самая высокая распространённость ожирения (число больных на 100 тыс. жителей) в 2019 году была зафиксирована в Алтайском крае — 5539,4 случая.

Далее идут Ямало-Ненецкий АО (3527,2), Тюменская (2860,2), Курганская (2714) и Самарская (2667,1) области.

Самый низкий показатель распространённости ожирения был зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. жителей.

Также низкие показатели Минздрав фиксирует в Еврейской АО (685,4), Калининградской области (665,5), Кабардино-Балкарии (618,1) и Москве (607,7).

Всего в 2019 году в России было зарегистрировано 2,1 млн пациентов с ожирением. Это на 172 тыс. больше, чем годом ранее.

По словам эксперта ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елены Смирновой, ожирение распространено во всех регионах страны и на сегодняшний день в среднем по России избыточную массу тела или ожирение имеют около 62% граждан старше 18 лет.

«Безусловно, есть регионы, в которых доля граждан с ожирением ниже среднего, где-то выше, но в целом по стране картина такая. На самом деле получается, что во всех регионах страны без исключения избыточную массу тела или ожирение имеют более 50% населения», — рассказала она.

Смирнова добавила, что важно при оценке распространённости ожирения обращать внимание на региональные особенности, связанные в том числе с генотипом жителей, образом жизни и культурой питания.

«Наша страна многонациональная, в каждом регионе существуют свои традиции питания. Также большую роль играют уровень образования населения в вопросах здорового питания, условия проживания, финансовое обеспечение и, безусловно, приверженность здоровому образу жизни», — пояснила эксперт.

Ранее были названы регионы России с высокой и низкой распространённостью психических расстройств и расстройств поведения.