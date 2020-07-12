Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.

На втором месте располагается Республика Тыва (119,3 случая). Далее идут Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4), Еврейская АО (91,9) и Новосибирская область (87,7).

Высокий уровень заболеваемости также отмечен в Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9), Алтайском крае (77,6) и Иркутской области (74,1).

Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулёза на 100 тыс. населения в прошлом году Минздрав зафиксировал в Ненецком АО — 4,6.

Кроме того, невысокий уровень заболеваемости отмечен в Белгородской (14,2), Вологодской (14,9), Рязанской (16,5) областях, а также в Архангельской (20) и Мурманской (20,6) областях.

От 21,1 до 22,1 случая на 100 тыс. населения было зарегистрировано в Орловской области, Карелии, Костромской и Воронежской областях.

В Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году было зафиксировано 22,6 и 25,9 впервые выявленных случая туберкулёза на 100 тыс. населения соответственно.

Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения.

Ранее были названы регионы с самым высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями. Среди них Архангельская, Брянская, Сахалинская и Пензенская области, а также Мордовия.