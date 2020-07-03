Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.

Далее идут Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Также высокие показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями, по сравнению с остальными регионами, были зафиксированы в Орловской (546,9), Ярославской (543,4), Курской (537,7), Ивановской (534,2) областях, а также в городе Севастополе (532).



Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. населения.

Также сравнительно невысокие показатели зарегистрированы в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

В Туве в прошлом году диагностировали 245,1 случая злокачественных новообразований на 100 тыс. населения.

Далее идут Республики Алтай (263,2), Якутия (281,2) и Кабардино-Балкария (295), а также Ханты-Мансийский автономный округ (301,2).

В Санкт-Петербурге в прошлом году уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 506,5 случая на 100 тыс. населения, в Москве — 385,3.

Всего по итогам прошлого года в России было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований. Это больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). Общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тыс. населения.

По мнению доктора медицинских наук, заведующего отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Константина Титова, рост числа впервые выявленных случаев связан, в частности, с улучшением качества диагностики.

«В Москве и некоторых регионах страны начинают работать программы по скринингу… Также сейчас начинает улучшаться онкологическая настороженность врачей первичного амбулаторного звена, повышается ранняя диагностика рака», — пояснил он.

Кроме того, по мнению специалиста, на статистику по заболеваемости онкологическими заболеваниями также влияет увеличение продолжительности жизни россиян.

«Чем дольше живёт человек, тем более длительно в течение жизни он получает воздействие различных экзо- и эндогенных канцерогенных факторов: курения, онкогенных вирусов, гормональных факторов, радиации и др. Соответственно, возрастает вероятность заболеть злокачественной опухолью», — сказал Титов.

Врач также добавил, что выявляемость рака может стать значительно выше, если граждане будут ответственно проходить необходимые обследования.

«Если здоровые люди в определённом возрасте будут приходить на диспансеризацию, а также участвовать в программах скрининга, то мы чаще будем выявлять и лечить у них более ранние стадии рака и с большой вероятностью их полного избавления от болезни после органсохранного лечения (в 85—95% случаев)», — добавил он.

Ранее российские учёные рассказали о создании ряда вирусов, которые вызывают гибель раковых клеток.