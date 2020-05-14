Российские учёные создали вирусы, вызывающие гибель раковых клеток
- Reuters
«Онколитические вирусы — это абсолютно безвредные (вирусы. — RT), вызывают гибель конкретных раковых клеток», — сказал он.
По его словам, опухоль у людей «строго индивидуальная, поэтому одним вирусом лечить разные опухоли не будешь».
«И у нас создана панель этих вирусов, которые могут помочь лечению разного рода опухолей», — добавил специалист.
Как указал Макаров, при лечении таким методом используется адресная доставка вирусов в клетки, для чего берутся иммунные клетки пациентов, инфицируются вирусом в пробирке, а потом вводятся обратно в организм.
Находясь в клетке, вирус защищён от инактивации и может размножаться. При этом клетка сама доставляет его в нужное место опухоли или метастазов.
Как рассказал Макаров, эффективность такой технологии проверяется на пациентах с четвёртой, терминальной, стадией рака.
Летом 2019 года стало известно, что российские иммунологи разработали способ быстрого определения генетических различий между донором и реципиентом при пересадке костного мозга.
Как отмечалось, методика отечественных специалистов поможет при лечении рака крови.