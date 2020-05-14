Российские учёные создали вирусы, вызывающие гибель раковых клеток

Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые вызывают гибель раковых клеток. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил директор института Александр Макаров.

«Онколитические вирусы — это абсолютно безвредные (вирусы. — RT), вызывают гибель конкретных раковых клеток», — сказал он.

По его словам, опухоль у людей «строго индивидуальная, поэтому одним вирусом лечить разные опухоли не будешь».

«И у нас создана панель этих вирусов, которые могут помочь лечению разного рода опухолей», — добавил специалист.

Как указал Макаров, при лечении таким методом используется адресная доставка вирусов в клетки, для чего берутся иммунные клетки пациентов, инфицируются вирусом в пробирке, а потом вводятся обратно в организм.

Находясь в клетке, вирус защищён от инактивации и может размножаться. При этом клетка сама доставляет его в нужное место опухоли или метастазов.

Как рассказал Макаров, эффективность такой технологии проверяется на пациентах с четвёртой, терминальной, стадией рака.

Летом 2019 года стало известно, что российские иммунологи разработали способ быстрого определения генетических различий между донором и реципиентом при пересадке костного мозга.

Как отмечалось, методика отечественных специалистов поможет при лечении рака крови.