Российские учёные создали вирусы, вызывающие гибель раковых клеток

Короткая ссылка
Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые вызывают гибель раковых клеток. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил директор института Александр Макаров.
Российские учёные создали вирусы, вызывающие гибель раковых клеток
  • Reuters

«Онколитические вирусы — это абсолютно безвредные (вирусы. — RT), вызывают гибель конкретных раковых клеток», — сказал он.

По его словам, опухоль у людей «строго индивидуальная, поэтому одним вирусом лечить разные опухоли не будешь».

«И у нас создана панель этих вирусов, которые могут помочь лечению разного рода опухолей», — добавил специалист.

Как указал Макаров, при лечении таким методом используется адресная доставка вирусов в клетки, для чего берутся иммунные клетки пациентов, инфицируются вирусом в пробирке, а потом вводятся обратно в организм.

Находясь в клетке, вирус защищён от инактивации и может размножаться. При этом клетка сама доставляет его в нужное место опухоли или метастазов.

Как рассказал Макаров, эффективность такой технологии проверяется на пациентах с четвёртой, терминальной, стадией рака.

Летом 2019 года стало известно, что российские иммунологи разработали способ быстрого определения генетических различий между донором и реципиентом при пересадке костного мозга.

Как отмечалось, методика отечественных специалистов поможет при лечении рака крови.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить