Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний

В России в 2019 году самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) зафиксирован на Чукотке — всего 9922,9 случая на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.

Далее идут Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

Также относительно высокий уровень распространённости психических расстройств был отмечен в Ямало-Ненецком (5696,3) и Ненецком (5535,1) автономных округах. Схожие показатели зафиксированы в Кировской и Орловской областях — 5434,5 и 5434,2 случая соответственно.

Замыкает десятку регионов с наибольшими показателями Тверская область — 5399,7 случая на 100 тыс. населения.



Самый низкий уровень распространённости психических заболеваний и расстройств поведения Минздрав фиксирует в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

Кроме того, относительно невысокий уровень распространённости психических недугов отмечен в Кабардино-Балкарии (2482,5), Самарской области (2914) и ХМАО (3052,1).

Чуть выше, но также невысокие, по сравнению с остальными регионами страны, показатели у Республики Алтай и Карачаево-Черкессии — 3188,3 и 3260,1 случая на 100 тыс. населения региона соответственно.

Всего на конец 2019 года в России было зарегистрировано 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями.

Показатель распространённости по стране составил 3939,5 случая на 100 тыс. населения.

Ранее на основе данных Минздрава был составлен рейтинг регионов России с самой высокой заболеваемостью раком.