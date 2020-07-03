В Минздраве прокомментировали данные о заболеваемости раком в России

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн в беседе с RT прокомментировал статистику по заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в 2019 году.

По словам Каприна, рост числа впервые выявленных случаев связан с улучшением качества диагностики в стране.

«Наша служба проверила и поставила на учёт больше людей в 2019 году, соответственно, вырос и показатель заболеваемости. Другими словами, показатель заболеваемости отражает в том числе рост диагностических возможностей и доступности медицинской помощи населению, а также повышение качества учёта онкологических пациентов», — объяснил специалист.

По его словам, показатель заболеваемости в Центральном и Приволжском федеральных округах выше, чем в среднем по стране.

«Прирост, по сравнению с 2014 годом, в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах составил 10,9%, в Центральном федеральном округе — 10,4%. На Северном Кавказе заболеваемость злокачественными новообразованиями значительно ниже, чем в России в среднем (268,6 на 100 тыс. населения по сравнению с 436,1 в Российской Федерации). О чём это может говорить? К сожалению, речь идёт не только о «здоровом населении», но и о недостаточном уровне обследования населения», — объяснил он.

Также Каприн прокомментировал высокое число новых случаев рака на 100 тыс. населения в Архангельской области.

«Полагаю, что причина высокого показателя заболеваемости кроется и в том, как работает областная онкослужба, и в самой специфике региона. С другой стороны, общепризнанно, что в Архангельске достаточно высокий уровень диагностической службы (КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопия), высокий уровень оказания помощи по профилю «радиология», «химиотерапия», сильная патоморфологическая служба... Нам хорошо известно, что наши коллеги из Архангельского онкодиспансера выполняют лечение всех видов онкологических заболеваний», — рассказал онколог.

Ранее были названы регионы России с наибольшим уровнем заболеваемости (с числом впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения) злокачественными новообразованиями в 2019 году.

Подробнее — в материале RT.