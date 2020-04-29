Росстат обнародовал статистику по смертности от новообразований

Больше всего умерших от новообразований (злокачественных и доброкачественных) в 2019 году было зафиксировано в Москве. Об этом свидетельствуют расчёты RT на основе данных Росстата.

Так, за прошлый год в столице от новообразований скончались 27,1 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге было зафиксировано 13,7 тыс. смертей от новообразований, далее идут Московская область (13,4 тыс.), Краснодарский край (10,3 тыс.) и Свердловская область (10,2 тыс.).

Меньше всего смертей было зафиксировано в Ненецком автономном округе (66 человек), на Чукотке (67 человек), в Ингушетии (249 человек), в Магаданской области (275 человек) и в Республике Тыва (359 человек).

Всего за прошлый год было зафиксировано 295,5 тыс. умерших от новообразований, что на 6,7 тыс. больше, чем в 2018 году (было 288,8 тыс.).

Наибольший прирост числа смертей от новообразований был зафиксирован в Нижегородской области (скончались на 856 человек больше, чем в прошлом году), в Красноярском крае (на 634 человека больше), в Санкт-Петербурге (на 624 человека больше), в Краснодарском крае (больше на 554 человека) и в Саратовской области (на 534).

По словам главного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, рост числа умерших можно объяснить улучшением выявляемости таких заболеваний.

«Судя по всему, речь идёт о том, что просто выросло количество больных в связи со скрининговыми программами. Раньше эти больные, может быть, и умерли бы от других причин, а сейчас мы стали выявлять больше. Поэтому всегда, когда внедряется скрининговая программа, в течение нескольких лет (более пяти лет) не стоит ожидать падения смертности», — пояснил он.

Ранее в НИИ дальней радиосвязи рассказали о разработке программно-аппаратного комплекса, с помощью которого станет возможно дистанционно диагностировать онкологические и аутоиммунные заболевания.