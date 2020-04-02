Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу

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Александра Рыкова
Радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала в интервью RT, насколько коронавирус опасен для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Онколог рассказала об уязвимости больных раком к коронавирусу
  • Pixabay

По словам специалиста, крайне токсичное лечение, которое получают пациенты с онкологией, чревато многими осложнениями, так как ослабляет ресурсы организма. 

Поэтому организму больного раком будет крайне сложно справиться с коронавирусной инфекцией, отметила она.

«Действительно, наших пациентов можно смело причислять к группе риска. Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжёлых осложнений (вплоть до смерти) у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли», — рассказала Деньгина. 

Полная версия интервью — в материале RT.

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