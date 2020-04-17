В России создают комплекс для дистанционного определения онкологии

Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи (НИДАР, входит в РТИ) разрабатывает программно-аппаратный комплекс, способный дистанционно и неинвазивно диагностировать онкологические и аутоимунные заболевания.

«У нас есть проект, в рамках которого мы исследуем возможность применения терагерцовых технологий для диагностики и лечения онкологических, аутоиммунных заболеваний и активировать восстановительные процессы в организме человека», — цитирует РИА Новости начальника научно-тематического центра «Т» (Терагерцы) НИИДАР Никиту Бобкова.

По его словам, сверхмощный терагерцовый излучатель, который позволяет обеспечивать дальность излучение на расстоянии 10-12 м, уже разработан.

Он уточнил, что устойство способно не только воздействовать на клетки, но и запускать процесс их регенерации.

Ранее радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала в интервью RT, насколько коронавирус опасен для пациентов с онкологическими заболеваниями.