Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения, МЧС и Роспотребнадзору проверить готовность образовательных организаций к новому учебному году с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации. Ведомства должны будут предоставить информацию до 28 августа.

«Минпросвещения России, МЧС России и Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить информацию о готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

29 июля министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина заявил, что большинство российских регионов готовы к началу учебного года в традиционном формате.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что новый учебный год в школах начнётся в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных субъектах Федерации.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с началом учебного года.