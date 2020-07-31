Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году

Короткая ссылка
RT
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения, МЧС и Роспотребнадзору проверить готовность образовательных организаций к новому учебному году с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации. Ведомства должны будут предоставить информацию до 28 августа.
Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«Минпросвещения России, МЧС России и Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить информацию о готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

29 июля министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина заявил, что большинство российских регионов готовы к началу учебного года в традиционном формате.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что новый учебный год в школах начнётся в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных субъектах Федерации.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить