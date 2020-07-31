Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году
- РИА Новости
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«Минпросвещения России, МЧС России и Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить информацию о готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
29 июля министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина заявил, что большинство российских регионов готовы к началу учебного года в традиционном формате.
При этом вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что новый учебный год в школах начнётся в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных субъектах Федерации.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с началом учебного года.