Психолог оценила ситуацию с учёбой в школе во время пандемии

Педагог, вице-президент группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова оценила ситуацию с учёбой в школе во время пандемии.

«Онлайн-обучение не может и не должно заменить живое взаимодействие между учителем и учениками. Однако опыт удалённой работы повлиял на будущее, в котором многим предстоит работать и учиться. Новый учебный год будет отличаться от других, так как теперь важно учитывать дополнительные нормы СанПиН», — заявила она в беседе с изданием «Ридус».

По её словам, также нужно рассматривать новые подходы к организации обучения.

Кроме того, отметила Копылова, в последнее время стали активнее включаться в учебный процесс родители, и им тоже необходима поддержка.

«Мамы и папы интересуются, как помочь ребёнку справиться со стрессом», — пояснила она.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН оценил значение последних звонков для школьников.