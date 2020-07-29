Минпросвещения оценило готовность регионов к началу учебного года
- РИА Новости
«Большинство регионов готовы, с остальными в точечном режиме отрабатываем», — сказал глава Минпросвещения.
По его словам, с учётом проведения ЕГЭ уже есть определённый опыт, как соблюдать меры санитарной безопасности.
Кравцов подчеркнул, что будет проведена просветительская работа и с родителями, и с учениками, чтобы максимально обезопасить граждан.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что новый учебный год в школах начнётся в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных субъектах Федерации.