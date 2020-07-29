Минпросвещения оценило готовность регионов к началу учебного года

Короткая ссылка
Большинство российских регионов готовы к началу учебного года в традиционном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании под руководством президента Владимира Путина.
Минпросвещения оценило готовность регионов к началу учебного года
  • РИА Новости

«Большинство регионов готовы, с остальными в точечном режиме отрабатываем», — сказал глава Минпросвещения.

По его словам, с учётом проведения ЕГЭ уже есть определённый опыт, как соблюдать меры санитарной безопасности.

Кравцов подчеркнул, что будет проведена просветительская работа и с родителями, и с учениками, чтобы максимально обезопасить граждан.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что новый учебный год в школах начнётся в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных субъектах Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить