Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате
- РИА Новости
«Нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — сказала она.
При этом Голикова подчеркнула, что необходимо обеспечить проведение школьных линеек с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
По её словам, везде будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил об отсутствии планов введения дистанционного обучения.