Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

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Новый учебный год в российских школах начнётся традиционно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате
  • РИА Новости

«Нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — сказала она.

При этом Голикова подчеркнула, что необходимо обеспечить проведение школьных линеек с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

По её словам, везде будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил об отсутствии планов введения дистанционного обучения.

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