Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер в Симферопольской больнице №6. Двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести», — приводит РИА Новости слова представителя министерства.

По информации МВД, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулём.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек и семи пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму.