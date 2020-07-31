Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
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«К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер в Симферопольской больнице №6. Двое пациентов находятся в тяжёлом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести», — приводит РИА Новости слова представителя министерства.
По информации МВД, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулём.
Ранее сообщалось о гибели восьми человек и семи пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму.