Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса мог уснуть за рулём

МВД проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В Белогорском районе на автодороге «Таврида» в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предположительно, уснул за рулём, допустил столкновение с впередиидущим грузовиком», — цитирует «Крыминформ» сообщение ведомства.

В пресс-службе МЧС Крыма рассказали, что в микроавтобусе находились 15 пассажиров.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

Ранее на оперативном совещании в администрации Калининграда обсудили меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий.