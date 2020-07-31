Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса мог уснуть за рулём
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«В Белогорском районе на автодороге «Таврида» в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предположительно, уснул за рулём, допустил столкновение с впередиидущим грузовиком», — цитирует «Крыминформ» сообщение ведомства.
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