В результате ДТП в Тюменской области погибли три человека
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Автомобиль Mitsubishi, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с большегрузом Volvo. От удара погибли три человека, которые находились в Mitsubishi», — заявили в пресс-службе тюменского управления Госавтоинспекции.
Водителю легкового автомобиля было 53 года, его жене — 54, их дочери — 21.
Полиция продолжает проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
В апреле Nation News сообщало, что в результате ДТП во Владимирской области погибли три человека.