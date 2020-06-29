В результате ДТП в Тюменской области погибли три человека

На 423-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП, в результате которого погибла семья из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает URA.RU.

«Автомобиль Mitsubishi, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с большегрузом Volvo. От удара погибли три человека, которые находились в Mitsubishi», — заявили в пресс-службе тюменского управления Госавтоинспекции.

Водителю легкового автомобиля было 53 года, его жене — 54, их дочери — 21.

Полиция продолжает проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В апреле Nation News сообщало, что в результате ДТП во Владимирской области погибли три человека.