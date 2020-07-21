В Калининграде обсудили меры по снижению числа ДТП

На оперативном совещании в администрации Калининграда обсудили меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Среди причин аварийности — низкая дисциплина водителей. Так, в первом полугодии зарегистрировано 11 ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся пройти освидетельствование. Несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков стало причиной 49 аварий.

Наезды на пешеходов составили 40% от общего количества инцидентов. Всего зафиксировано 92 таких ДТП.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.