В Калининграде обсудили меры по снижению числа ДТП

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На оперативном совещании в администрации Калининграда обсудили меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий.
В Калининграде обсудили меры по снижению числа ДТП
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Среди причин аварийности — низкая дисциплина водителей. Так, в первом полугодии зарегистрировано 11 ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся пройти освидетельствование. Несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков стало причиной 49 аварий.

Наезды на пешеходов составили 40% от общего количества инцидентов. Всего зафиксировано 92 таких ДТП.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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