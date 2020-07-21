В Калининграде обсудили меры по снижению числа ДТП
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Среди причин аварийности — низкая дисциплина водителей. Так, в первом полугодии зарегистрировано 11 ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся пройти освидетельствование. Несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков стало причиной 49 аварий.
Наезды на пешеходов составили 40% от общего количества инцидентов. Всего зафиксировано 92 таких ДТП.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.