В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли восемь человек

На трассе «Таврида» в Крыму при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли восемь человек, ещё семь пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В ведомстве рассказали, что «на участке трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом».

«В результате ДТП погибли восемь пассажиров микроавтобуса, семь пострадали», — сообщили в МЧС.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.