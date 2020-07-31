В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли восемь человек
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
В ведомстве рассказали, что «на участке трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом».
«В результате ДТП погибли восемь пассажиров микроавтобуса, семь пострадали», — сообщили в МЧС.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.