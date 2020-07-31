В СК сообщили о гибели водителя попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, по предварительной информации, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«По предварительным данным, водитель погиб. Его личность устанавливается вместе с остальными погибшими в этом микроавтобусе», — приводит Интерфакс слова представителя ведомства.

По информации МВД, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулём.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек и семи пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму.

В конце июня URA.RU сообщало о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.