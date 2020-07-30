Врач оценил вероятность второй волны COVID-19
- РИА Новости
«В разных регионах складывается разная эпидемиологическая ситуация. Суммарное число новых выявленных случаев по всем странам мира в совокупности увеличивается. В некоторых странах отмечается положительная динамика», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, пандемия не закончилась.
Как отметил Викулов, специалисты не исключают второй волны в осенне-зимний период.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.