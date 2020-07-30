Врач оценил вероятность второй волны COVID-19

Короткая ссылка
Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов оценил вероятность второй волны COVID-19.
Врач оценил вероятность второй волны COVID-19
  • РИА Новости

«В разных регионах складывается разная эпидемиологическая ситуация. Суммарное число новых выявленных случаев по всем странам мира в совокупности увеличивается. В некоторых странах отмечается положительная динамика», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, пандемия не закончилась.

Как отметил Викулов, специалисты не исключают второй волны в осенне-зимний период.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить