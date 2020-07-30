Врач оценил вероятность второй волны COVID-19

Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов оценил вероятность второй волны COVID-19.

«В разных регионах складывается разная эпидемиологическая ситуация. Суммарное число новых выявленных случаев по всем странам мира в совокупности увеличивается. В некоторых странах отмечается положительная динамика», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, пандемия не закончилась.

Как отметил Викулов, специалисты не исключают второй волны в осенне-зимний период.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о возможном влиянии хронических заболеваний на течение COVID-19.